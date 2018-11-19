23:57
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, сьогодні
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Олександр Усик повернеться на ринг у травні

      441 Читать новость на русском

      Абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі можна буде побачити на рингу не раніше травня 2019 року.

      Про це повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

      Читайте також: Усик збереже свої пояси при переході у суперважкий дивізіон

      Таким чином, команда Усика розраховує відновити сили боксера, адже у минулому році Олександр провів три чемпіонських поєдинки.Так, українець тріумфував у півфіналі та фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, після чого й став абсолютним чемпіоном в крузервейті.

      Усик Олександр
      Олександр Усик здобув титул чемпіона світу

      А вже в кінці 2018 року захистив усі свої пояси у бою з британцем Тоні Белью. У травні ж Олександр Усик найімовірніше дебютує в супертяжкому дивізіоні, якщо Андре Ворд не відновить кар'єру заради зустрічі з українцем.

      Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик піднявся на четверту сходинку рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії журналу The Ring.

      Теги: Новини України Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 листопада: Україна через Росію може вийти з Інтерполу, "Турецький потік"
      сьогодні , 23:08 Головні новини 19 листопада: Україна через Росію може вийти з Інтерполу, "Турецький потік"
      670
      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      сьогодні , 22:01 Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      Олексій Чибісов 1257
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      сьогодні , 21:09 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      888
      Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      сьогодні , 21:00 Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      Іван Яковина 324
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Williams" поїде до Валенсії без нового боліда
       18 січня 2011 , 18:22
      Роберт Гесінк вийшов у лідери загального заліку
       20 травня 2012 , 14:04
      Ніч чемпіонів на "Кальдероні". Анонс ЛЧ
       1 жовтня 2014 , 17:34
      Тимощук: Збірна України гратиме у фінальній частині чемпіонату Європи
       26 квітня 2015 , 12:49
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук