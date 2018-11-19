Олександр Усик повернеться на ринг у травні

Абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі можна буде побачити на рингу не раніше травня 2019 року.

Про це повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

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Таким чином, команда Усика розраховує відновити сили боксера, адже у минулому році Олександр провів три чемпіонських поєдинки.Так, українець тріумфував у півфіналі та фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, після чого й став абсолютним чемпіоном в крузервейті.



Олександр Усик здобув титул чемпіона світу

А вже в кінці 2018 року захистив усі свої пояси у бою з британцем Тоні Белью. У травні ж Олександр Усик найімовірніше дебютує в супертяжкому дивізіоні, якщо Андре Ворд не відновить кар'єру заради зустрічі з українцем.

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик піднявся на четверту сходинку рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії журналу The Ring.