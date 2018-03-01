Олександр Усик прибув на тренувальний збір в Іспанію: фото

Український боксер Олександр Усик прибув на тренувальний збір в Іспанію. Це перший збір боксера в цій країні, раніше вони проводились в Україні та США.

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій важкій вазі Олександр Усик прибув до Барселони, де він планує провести підготовчий тренувальний збір перед боєм із чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBA та IBF Муратом Гассієвим. Бій відбудеться в рамках фіналу World Boxing Super Series (WBSS).

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Варто зазначити, що це перший збір українця, який він проводить у Іспанії, раніше Олександр проводив їх в Україні або США.

Нагадаємо, бій Усик – Гассієв відбудеться 11 травня у Саудівській Аравії. Проте промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зазначив, що боксери можуть зустрітися і в Україні на НСК "Олімпійський". Але поки цю інформацію не підтвердили офіційні джерела. Зазначимо, що переможець у поєдинку отримає приз Мохаммеда Алі, 10 мільйонів доларів та об'єднає усі пояси в першій важкій вазі.