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      Олександр Усик розповів, як він відвідував військових на передовій

      170 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик / Радіо Свобода

      Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик служив за контрактом у прикордонних військах. Відтак саме прикордонників навідував боксер на передовій. Де навіть провів для них імпровізований майстер-клас.

      Варто зазначити, що Усик відверто називає війну поганою, але тих, хто захищає Україну вважає героями.

      "Я за контрактом служив у прикордонних військах. Тому виникла така ідея – поїхати до хлопців. Все те, що там відбувається – це погані речі. Люди вмирають – це погано. Але там справжні люди. Ти, коли там перебуваєш, спостерігаєш затим, що відбувається. Там не дуже хороша картина. Перебувати там складно", – зізнався Усик.

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      Варто додати, що Усик приїхав до українських військових на саму передову і жив з ними у бліндажах.

      "Я ж приїжджаю до них просто по-людськи, підняти настрій поспілкуватись от так відкрито. І вони відповідають симпатією. Але я розумію, що ці хлопці знаходяться в небезпечному місці. От вони зі мною поспілкувались, вони були розслаблені, але після того, як я поїхав, у них починається знову їхнє життя, денне, нічне – небезпечне життя", – розповів Усик.

      Попри це, військові змайстрували імпровізований ринг на передовій, де боксер провів майстер-клас.

       

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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