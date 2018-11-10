У суботу, 10 листопада, у Манчестері відбудеться поєдинок за участі абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика (15-0, 11 КО) та британця Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).

Усик – Белью. Головне

Що: бій за чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, IBF та WBO

Коли: субота, 10 листопада, 22:30

Де: Манчестер (Англія)

Трансляція: телеканал "Інтер"

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Шлях до бою

Олександр Усик влітку виграв Всесвітню боксерську суперсерію і завоював трофей Мохаммеда Алі, попутно ставши абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. У фінальному поєдинку Олександр впевнено перебоксував Мурата Гассієва. Після бою з росіянином Усик викликав на бій Тоні Белью.

Британець після двох перемог над Девідом Хеєм в суперважкому дивізіоні після переговорів з командою Усика вирішив спуститься у вазі і отримати шанс вписати своє ім'я в історію боксу.

Важливість протистояння

На кону бою будуть стояти звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті і чотири пояси – WBC, WBA, IBF і WBO.

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Говорячи про зацікавленість сторін, спортивні експерти відзначають, що для Тоні Белью це, в першу чергу, можливість, здолати абсолютного чемпіона світу і забрати чотири пояси за один бій.

Для Олександра Усика відчутною є матеріальна сторона. Тільки в трьох останніх боях українець став отримувати гонорари, які з натяжкою, але можна назвати середніми. До цього він заробляв копійки. Наприклад, за титульний бій з Кшиштофом Гловацьки виплатили близько 50 тисяч доларів, які ділилися на всю команду. Крім того, український боксер зможе отримати корисний досвід перед переходом у важку вагу, оскільки Белью відносять до якісних класичним бійцям.

Слова перед боєм

Під час фінального зважування, де Олександр Усик виявився легшим за Тоні Белью, останній встиг наговорити українцю компліментів.

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Олександр, ти чудовий боксер, чудова людина, але знай, субота – мій час і ти програєш, – сказав Белью.

Також напередодні поєдинку відбулася прес-конференція. Обидва боксери спілкувалися шанобливо і з гумором, відзначаючи свою впевненість у перемозі. Зокрема Усик заявив, що Белью поки найсильніший його опонент.

Белью дуже небезпечний хлопець. Зростом як я, вагою як я. Дуже злий. На даний момент це найсильніший мій опонент, – заявив Усик.

Варто зазначити, що онлайн поєдинку Олександр Усик – Тоні Белью проведе сайт 24 Канал.

Прогноз на бій від 24 Каналу: перемога Усика нокаутом до 12 раунду.

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