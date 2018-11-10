Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у бою проти британця Тоні Белью захистив свої чемпіонські титули. Він переміг у восьмому раунді нокаутом.

Усик з початку бою захопив ініціативу, а з середини зустрічі почав "дотискати" суперника. У третьому раунді боксери обмінялися серією небезпечних ударів. Особливо неприємно було те, що у Белью пройшов правий прямий у щелепу Усику.

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У четвертому раунді британець дозволив собі навіть пожартувати над Усиком, спершись на канати, ніби закликаючи його до бою. І навіть дещо "танцював" у рингу. Українець на це відповів ударом лівою, який дійшов до цілі.

Вже після цього Белью став частіше пропускати удари від українця. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.