Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді
Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у бою проти британця Тоні Белью захистив свої чемпіонські титули. Він переміг у восьмому раунді нокаутом.
Усик з початку бою захопив ініціативу, а з середини зустрічі почав "дотискати" суперника. У восьмому раунді Белью пропустив потуждний удар і врав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зіпинив бій.
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Усик переміг і захистив свої титули чемпіона за версіями WBA, WBC, IBF та WBO
Джерело: 24 Канал
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