Усик – Белью: відео бою
У бою абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика проти британця Тоні Белью все закінчилося достроково – у восьмому раунді Усик відправив суперника у нокаут.
Загалом вечір боксу у Манчестер тривав майже чотири години. Бій Усик – Белью був останнім у програмі. Усик переміг і захистив свої титули чемпіона за версіями WBA, WBC, IBF та WBO
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Серед бої андеркарту був і за участі українця Дмитра Митрофанова. Він закінчився унічию.
Відеотрансляція бою Усик – Белью (бій починається о 3:10:00)
Джерело: 24 Канал
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