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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Усик – Белью: відео бою

      17025 Читать новость на русском
      Усик – Белью відео бою
      Усик – Белью відео бою / Getty Images

      У бою абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика проти британця Тоні Белью все закінчилося достроково – у восьмому раунді Усик відправив суперника у нокаут.

      Загалом вечір боксу у Манчестер тривав майже чотири години. Бій Усик – Белью був останнім у програмі. Усик переміг і захистив свої титули чемпіона за версіями WBA, WBC, IBF та WBO

      Читайте також: Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді

      Серед бої андеркарту був і за участі українця Дмитра Митрофанова. Він закінчився унічию.

      Відеотрансляція бою Усик – Белью (бій починається о 3:10:00)

       

      Теги: Усик – Белью Бокс Спорт Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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