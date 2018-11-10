У бою абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика проти британця Тоні Белью все закінчилося достроково – у восьмому раунді Усик відправив суперника у нокаут.

Загалом вечір боксу у Манчестер тривав майже чотири години. Бій Усик – Белью був останнім у програмі. Усик переміг і захистив свої титули чемпіона за версіями WBA, WBC, IBF та WBO

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Серед бої андеркарту був і за участі українця Дмитра Митрофанова. Він закінчився унічию.

Відеотрансляція бою Усик – Белью (бій починається о 3:10:00)