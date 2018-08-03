Олександр Усик: "Я не звертаю уваги на те, що говорять, я прославляю свою країну"

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прокоментував звинувачення, які обвалилися на його адресу після бою в Москві. Спортсмен також вдруге заявив, що не бажає отримувати звання Героя України.

Свої заяви Усик виголосив 3 серпня в ефірі одного з українських телеканалів.

24 канал повідомляв, що уночі проти 22 липня у Москві Усик здобув перемогу у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, поборовши росіянина Марата Гассієва.

Після цього Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував присвоїти Усику звання Героя України. Ця ініціатива викликала шквал критики як у політикумі, так і в суспільстві, мовляв, героями України є бійці, які захищають країну на Донбасі.

Коментуючи ажіотаж довкола ймовірного присвоєння Усику звання Героя України, сам боксер заявив, що не потребує нагород від держави.

Я абсолютно не звертаю уваги на те, що вони говорять. Тому що я роблю те, що я роблю, я прославляю свою країну, свою родину, своїх близьких. Я заробляю гроші, я живу так. Я абсолютно не розумію, чому людям не подобається те, що я роблю,

– заявив Усик.

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Ви за собою дивіться, я маю на увазі тих, хто говорить, давати чи не давати (звання Героя України, – ред.). Нічого не треба давати. Я серйозно кажу: я не вважаю, що я зробив щось таке героїчне, але якщо так взяти, то за щось же дають звання... Деяким людям не потрібні ці перемоги. А що тоді потрібно? Це нам потрібно, ми цим живемо, ми цим займаємося, дуже багато людей, дітей мотивуємо,

– наголосив боксер.

До слова, напередодні чергову хвилю критики на свою адресу Усик здійняв тим, що схвально висловився про дії проросійського журналіста та блогера Анатолія Шарія, назвавши його "красунчиком".