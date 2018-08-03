00:25
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 16°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
  • вівторок
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, 3 серпня
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, 3 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Олександр Усик: "Я не звертаю уваги на те, що говорять, я прославляю свою країну"

355 Читать новость на русском
Олександр Усик зреагував на критику на свою адресу
Олександр Усик зреагував на критику на свою адресу / Isport.ua

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прокоментував звинувачення, які обвалилися на його адресу після бою в Москві. Спортсмен також вдруге заявив, що не бажає отримувати звання Героя України.

Свої заяви Усик виголосив 3 серпня в ефірі одного з українських телеканалів.

24 канал повідомляв, що уночі проти 22 липня у Москві Усик здобув перемогу у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, поборовши росіянина Марата Гассієва.

Після цього Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував присвоїти Усику звання Героя України. Ця ініціатива викликала шквал критики як у політикумі, так і в суспільстві, мовляв, героями України є бійці, які захищають країну на Донбасі.

Коментуючи ажіотаж довкола ймовірного присвоєння Усику звання Героя України, сам боксер заявив, що не потребує нагород від держави.

Я абсолютно не звертаю уваги на те, що вони говорять. Тому що я роблю те, що я роблю, я прославляю свою країну, свою родину, своїх близьких. Я заробляю гроші, я живу так. Я абсолютно не розумію, чому людям не подобається те, що я роблю,
– заявив Усик.

Читайте також: "Це чистий "сепар": Усика гостро розкритикував відомий журналіст

Ви за собою дивіться, я маю на увазі тих, хто говорить, давати чи не давати (звання Героя України, – ред.). Нічого не треба давати. Я серйозно кажу: я не вважаю, що я зробив щось таке героїчне, але якщо так взяти, то за щось же дають звання... Деяким людям не потрібні ці перемоги. А що тоді потрібно? Це нам потрібно, ми цим живемо, ми цим займаємося, дуже багато людей, дітей мотивуємо,
– наголосив боксер.

До слова, напередодні чергову хвилю критики на свою адресу Усик здійняв тим, що схвально висловився про дії проросійського журналіста та блогера Анатолія Шарія, назвавши його "красунчиком". 

 

 

Теги: Новини України Новини спорту Новини політики Олександр Усик Бокс Нагороди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
3 серпня, 22:01 Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
Блог Медіа
Головні новини 3 серпня: звільнення політв’язня Костенка, вбивство екс-депутата Жука
3 серпня, 22:00 Головні новини 3 серпня: звільнення політв’язня Костенка, вбивство екс-депутата Жука
Подорожі Україною: дивовижні місця Рівненщини, які зачаровують красою
3 серпня, 18:00 Подорожі Україною: дивовижні місця Рівненщини, які зачаровують красою
Юлія Михайлова
Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
3 серпня, 17:27 Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
2194
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
3 серпня, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Драговіч: "Динамо" було перевалочним пунктом, а мій трансфер став фантастикою
 23 серпня 2016 , 22:38
Скандальний іспанський репер – про підтримку Зозулі: "Я б хотів, щоб літак з командою "Бетіса" розбився"
 3 лютого 2017 , 18:44
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук