23:27
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, сьогодні
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вбивство Олександра Захарченка: останні новини

7693 Читать новость на русском
Вбили Олександра Захарченка – новини вбивства 31 серпня 2018
Вбили Олександра Захарченка – новини вбивства 31 серпня 2018 / iz.ru

Лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька. Разом з ним поранили ще трьох сепаратистів. 24 канал зібрав всю інформацію про вбивство Захарченка, яка відома, на цей момент.

Що сталося?

31 серпня в кафе "Сєпар", що в центрі окупованого Донецька, на бульварі Пушкіна, стався вибух. Внаслідок цього загинув Олександр Захарченка – ватажок проросійських бойовиків Донеччини.

Читайте також: Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька

Місце вибуху одразу було оточене силовиками, а біля кафе помітили машини з кортежу ватажка "ДНР".

Вбили Олександра Захарченка
Ресторан "Сєпар", в якому вбили Олександра Захарченка

Вибух стався близько 18:00. У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька. На кадрах видно пошкоджений вхід у кафе "Сєпар", а також обвуглене тіло на носилках.

Читайте також: Вбивство Захарченка: з'явилось відео з місця вибуху у Донецьку (18+)

У цьому ресторані, за словами журналіста Дениса Казанаського, завжди проводила зустрічі верхівка "ДНР".

"Кажуть, цей ресторан Захарченко і належав. Охоронявся, зрозуміло, за першим розрядом", – зазначив журналіст.

Захарченка вбили
Захарченка вбили у власному ресторані?

А це точно?

Так. Спершу інформація з'явилася лише на російських сайтах. ОБСЄ підтвердила факт вибуху в центрі Донецька, та щодо загиблих – інформації не було. Незабаром повідомлення про вбивство Захарченка підтвердили в адміністрації ватажка бойовиків.

Врешті інформацію підтвердила й українська Служба безпеки.

Читайте також: Вбивство Захарченка: СБУ підтверджує смерть ватажка окупантів

"За нашими даними, інформація про смерть Захарченка відповідає дійсності", – зазначила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Хто ще опинився в епіцентрі вибуху?

Разом із Захарченком на місці вибуху був ще й так званий "міністр" фінансів самопроголошеної "ДНР" Олександр Тімофєєв з прізвиськом "Ташкент". Як стверджують російські ЗМІ, він загинув миттєво на місці події. Український нардеп Антон Геращенко повідомляє, що "Ташкент" перебуває при смерті. Крім того, поранені ще двоє людей, за попередньою інформацією, охоронці Захарченка.

Що кажуть окупанти?

Проросійські бойовики стверджують, що начебто затримали на проспекті Богдана Хмельницького "українських диверсантів", яких підозрюють у замаху на Олександра Захарченка. Про кількість затриманих не повідомляють.

Терористи перекрили всі виїзди з Донецька і оголосили надзвичайний стан.

Російські політики в один голос звинувачують Київ у замаху на Захарченка, а реакція російського МЗС з'явилася просто блискавично.

Читайте також: Вбивство Захарченка: Путін висловив співчуття у зв'язку зі смертю бойовика

"Мегаблискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченка свідчить, як мінімум,про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує", – пояснила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Що каже Служба безпеки України?

Речниця СБУ в одному з перших коментарів зазначила: "Це їх міжусобні війни, на нашу думку".

Керівник апарату глави Служби безпеки України Ігор Гуськов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що Захарченко був убитий або в результаті кримінальних розборок у середовищі бойовиків, або він був ліквідований російськими спецслужбами.

 

 

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Новини Донецька Війна на Донбасі Публікації Статті
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 23:06 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном
сьогодні, 22:41 Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
сьогодні, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
сьогодні, 20:35 Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
Блог Соцмережі
Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
сьогодні, 20:25 Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Лондон поділиться кругленькою сумою на проведення реформ в Україні
 27 червня , 22:41
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-форвард "Динамо" збудував бідній сім'ї будинок у Македонії
 15 жовтня 2016 , 16:25
ЧС-2018: визначилися ще 2 пари 1/8 фіналу Мундіалю
 26 червня , 23:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук