Вбивство Олександра Захарченка: останні новини

Лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька. Разом з ним поранили ще трьох сепаратистів. 24 канал зібрав всю інформацію про вбивство Захарченка, яка відома, на цей момент.

Що сталося?

31 серпня в кафе "Сєпар", що в центрі окупованого Донецька, на бульварі Пушкіна, стався вибух. Внаслідок цього загинув Олександр Захарченка – ватажок проросійських бойовиків Донеччини.

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Місце вибуху одразу було оточене силовиками, а біля кафе помітили машини з кортежу ватажка "ДНР".



Ресторан "Сєпар", в якому вбили Олександра Захарченка

Вибух стався близько 18:00. У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька. На кадрах видно пошкоджений вхід у кафе "Сєпар", а також обвуглене тіло на носилках.

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У цьому ресторані, за словами журналіста Дениса Казанаського, завжди проводила зустрічі верхівка "ДНР".

"Кажуть, цей ресторан Захарченко і належав. Охоронявся, зрозуміло, за першим розрядом", – зазначив журналіст.



Захарченка вбили у власному ресторані?

А це точно?

Так. Спершу інформація з'явилася лише на російських сайтах. ОБСЄ підтвердила факт вибуху в центрі Донецька, та щодо загиблих – інформації не було. Незабаром повідомлення про вбивство Захарченка підтвердили в адміністрації ватажка бойовиків.

Врешті інформацію підтвердила й українська Служба безпеки.

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"За нашими даними, інформація про смерть Захарченка відповідає дійсності", – зазначила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Хто ще опинився в епіцентрі вибуху?

Разом із Захарченком на місці вибуху був ще й так званий "міністр" фінансів самопроголошеної "ДНР" Олександр Тімофєєв з прізвиськом "Ташкент". Як стверджують російські ЗМІ, він загинув миттєво на місці події. Український нардеп Антон Геращенко повідомляє, що "Ташкент" перебуває при смерті. Крім того, поранені ще двоє людей, за попередньою інформацією, охоронці Захарченка.

Що кажуть окупанти?

Проросійські бойовики стверджують, що начебто затримали на проспекті Богдана Хмельницького "українських диверсантів", яких підозрюють у замаху на Олександра Захарченка. Про кількість затриманих не повідомляють.

Терористи перекрили всі виїзди з Донецька і оголосили надзвичайний стан.

Російські політики в один голос звинувачують Київ у замаху на Захарченка, а реакція російського МЗС з'явилася просто блискавично.

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"Мегаблискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченка свідчить, як мінімум,про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує", – пояснила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Що каже Служба безпеки України?

Речниця СБУ в одному з перших коментарів зазначила: "Це їх міжусобні війни, на нашу думку".

Керівник апарату глави Служби безпеки України Ігор Гуськов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав, що Захарченко був убитий або в результаті кримінальних розборок у середовищі бойовиків, або він був ліквідований російськими спецслужбами.