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Олександр Зінченко може перейти у новий клуб

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко влітку може змінити клуб. Гравець може буде включений в угоду з італійським "Наполі".

Англійський клуб намагається купити гравця "Наполі" Жоржиньо. Однак готовий заплатити за натуралізованого італійця не більше 47 мільйонів євро, а також до 6 мільйонів бонусами. У той час як "Наполі" хоче до 70 мільйонів євро. А також, щоб вся сума була виплачена одразу.

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Такі умови не надто влаштовують "Манчестер сіті". І заради зменшення суми у клубі готові запропонувати додатково Олександра Зінченка.

При цьому англійці поставили жорсткі часові рамки для "Наполі", і якщо до початку наступного тижня не отримають погодження, відмовляться від цієї угоди.

Варто зазначити, що "Наполі" цікавився Зінченком ще взимку 2018 року. Однак тоді тренером італійського клубу був Мауріціо Саррі. Зараз же тренерське крісло "Наполі" зайняв Карло Анчелотті, і невідомо, чи йому потрібен Зінченко.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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