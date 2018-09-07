Олександр Зінченко присвятив переможний гол у Лізі націй своїй мамі

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував свій переможний гол у ворота Чехії в Лізі націй.

Зокрема Олександр присвятив цей гол своїй мамі, у якої був день народження.

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"Хочу присвятити цей гол своїй мамі. Вважаю, що ми заслужили цю перемогу. Коли виходиш при такому рахунку, то зрозуміло, що потрібно спробувати дотиснути суперника і постаратися забити гол", – сказав він.

Олександр Зінченко присвятив гол своїй мамі / instagram.com/zinchenko_96

Також Зінченко зазначив, що його гол є результатом гри всієї команди, але була можливість забити у цьому поєдинку більше м’ячів.

"Добре, що ми добилися перемоги. На мій погляд, ми могли раніше забити переможний гол, щоб не відтягувати це питання до останніх хвилин. Ми могли забити набагато більше, ніж два м'ячі. Перед виходом на заміну установка була одна: грати більше на атаку. Грати так, щоб команда добилася позитивного результату. На щастя, все вийшло. Як то кажуть, гол не пахне. Я опинився в потрібний час у потрібному місці", – сказав Олександр Зінченко в ефірі ТК "Футбол".

Нагадаємо, що збірна України перший матч у Лізі націй грала проти збірної Чехії на виїзді. Матч виявився доволі напруженим для обох збірних, а перемогу українці здобули на останній хвилині гри.

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