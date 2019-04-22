Народного депутата від партії БПП Олександра Грановського можуть викликати на допит у зв'язку зі справою про Tinder-скандал.

Про це йдеться в клопотанні адвоката Андрій Смирнова. Він є захисником одного з підозрюваних у справі – Олександра Барабошко.

Згідно з даними клопотання, Грановському збирали інформацію проти Скоробача, так як він був його конкурентом по виборчому округу.

Володимир Скоробач – громадський діяч, політик, депутат Харківської міськради V і VI скликань, депутат і заступник голови Харківської облради VII скликання. Скоробач збирається балотуватися в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 169. По тому ж округу збирався балотуватися і Олександр Грановський.

"Дійсно, нашою юридичною командою ініційований ряд необхідних на наш погляд процесуальних дій за участю депутата Грановського. Вивчивши матеріали кримінальної справи, показання фігурантів і публічні заяви чиновників, ми прийшли до достатніх висновків про можливе втручання Грановського в хід досудового слідства і тиску на прокурорів у цій кримінальній справі", – підтвердив "Страна.ua" інформацію адвокат Олександра Барабошка Андрій Смирнов.

Крім цього, сам Коваль і другий підозрюваний Сергій Дубас, працювали або мали відношення до ТОВ "Андердог" ЗЕ АНЛОЄРС". У справі також пояснюється, що компанія займалася супроводом бізнес-конфліктів: за зверненням сторони конфлікту збиралася інформація, по можливості компрометуюча. За ці послуги виплачувалася винагорода.

"Діяльність компанії тісно пов'язують зі сферою інтересів знову-таки народного депутата України VIII скликання Грановського Олександра Михайловича", – йдеться в клопотанні.

На основі цього захист бачить очевидні підстави для виклику в якості свідка народного депутата України Олександра Грановського.

Крім цього, вважає адвокат, необхідно встановити обставини, які можуть свідчити про вплив Грановського на орган досудового розслідування і прокурорів з метою приховування реальних обставин кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, раніше Олександр Грановський літав на переговори з олігархом Ігорем Коломойським.