Олександра Грановського "зловили" на зловживанні службовим становищем
Народний депутат від партії БПП Олександр Грановський зловживав службовим становищем в особистих цілях.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Василь Крутчак.
Грановський в аеропорту "Бориспіль" використовував "Зал офіційних делегацій" в особистих цілях – для того, щоб відправити дітей до Ізраїлю через Німеччину на лікування. Про це свідчать запити народного депутата, підписані Грановським.
Крім цього журналіст відзначає, що Олександр Грановський, якого раніше називали наближеним до президента України Петра Порошенка, вже домовляється з новообраним президентом Володимиром Зеленським про контроль силового блоку.
Нагадаємо, Грановського можуть викликати на допит у справі про Tinder-скандалі.
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