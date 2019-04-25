14:52
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Олександра Грановського "зловили" на зловживанні службовим становищем

      380 Читать новость на русском
      Олександр Грановський
      Олександр Грановський / twitter.com

      Народний депутат від партії БПП Олександр Грановський зловживав службовим становищем в особистих цілях.

      Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Василь Крутчак.

      Грановський в аеропорту "Бориспіль" використовував "Зал офіційних делегацій" в особистих цілях – для того, щоб відправити дітей до Ізраїлю через Німеччину на лікування. Про це свідчать запити народного депутата, підписані Грановським.

      Крім цього журналіст відзначає, що Олександр Грановський, якого раніше називали наближеним до президента України Петра Порошенка, вже домовляється з новообраним президентом Володимиром Зеленським про контроль силового блоку.

      Нагадаємо, Грановського можуть викликати на допит у справі про Tinder-скандалі.

      blog_ava
      Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською
      сьогодні
      68542
      Теги: Новини політики Блок Петра Порошенка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж
      сьогодні , 13:26 Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж
      1063
      Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
      сьогодні , 12:30 Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
      Олена Булан 2509
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 12:20 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 93009
      Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці
      сьогодні , 12:13 Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці
      3727
      Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      сьогодні , 12:02 Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      Злой Одессит 1628
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Комік, який вивів із кризи столицю Ісландії, побажав успіху Зеленському
       5 березня , 14:20
      Зеленський і Тимошенко залишаються лідерами президентського рейтингу, – опитування трьох центрів
       25 березня , 16:18
      Після "телефонних дебатів" із Зеленським шанси Порошенка на перемогу зменшилися, – букмекери
      12 квітня , 16:47
      Лише чесні вибори – запорука європейської і євроатлантичної перспективи України, – Наливайченко
       7 березня , 16:08
      Залишаюсь активним учасником виборчого процесу у забезпеченні чесних виборів, – Садовий
       7 березня , 14:53
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук