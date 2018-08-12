Олександрія – Арсенал-Київ: відео голу та моментів матчу
У матчі 4-го туру УПЛ лідер чемпіонату "Олександрія" приймала аутсайдера "Арсенал-Київ". Однак все у матчі вирішив один гол.
Попри таке різне положення команд у турнірній таблиці, глядачі не побачили великої кількості голів. Перше гол у матчі був забитий аж у другому таймі. Його автор – Цуріков, який в дотик замкнув пас головою після подачі з кутового.
Читайте також: Президент українського клубу зіграв офіційний матч у віці 52 років
Гол Цурікова у ворота "Арсенал-Київ"
Цей гол став єдиним у матчі.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожномусьогодні, 18:00
-
Не треба видавати жодної інформації, це може нашкодити ситуації, – сестра Сенцовасьогодні, 17:05
-
"ВКонтакте" надає слідству особисті дані користувачів: обвинувачена росіянка показала доказисьогодні, 16:01
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні2 серпня 2010 , 18:35
Еліна Світоліна опановує новий вид спорту18 липня , 00:26
Вела і Грізман - нічия для суперника "Шахтаря". "Реал Сосьєдад" - "Севілья" - 1:1. ВІДЕО28 вересня 2013 , 23:59
Офіційно: Кубковий матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у Полтаві13 травня 2014 , 16:53