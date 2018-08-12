Олександрія – Арсенал-Київ: відео голу та моментів матчу

У матчі 4-го туру УПЛ лідер чемпіонату "Олександрія" приймала аутсайдера "Арсенал-Київ". Однак все у матчі вирішив один гол.

Попри таке різне положення команд у турнірній таблиці, глядачі не побачили великої кількості голів. Перше гол у матчі був забитий аж у другому таймі. Його автор – Цуріков, який в дотик замкнув пас головою після подачі з кутового.

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Гол Цурікова у ворота "Арсенал-Київ"

Цей гол став єдиним у матчі.

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