"Олександрія" без шансів поступилася польському клубу на зборах

"Олександрія" на зборах у турецькій Антальї програла в товариському матчі польській "Арці".

Олександрія – Арка 0:2

Голи: Зарандія, 60, Семашко, 83

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Поєдинок вийшов досить напруженим, часом емоції били через край. У другому таймі трапилася навіть бійка. Однак команди продовжили поєдинок, результат якого виявився не на користь української команди – 0:2.

На 60 хвилині Лука Заранд блиснув індивідуальними діями і застав зненацька Паньківа – 1:0. Розв'язка наступила на 83 хвилині, коли футболісти "Арки" втілили у гол черговий стандарт біля воріт "Олександрії". Рафал Семашко скористався скидкою партнера і ударом головою пробив точно в ціль.

У першій грі на зборах команда програла болгарському "Ботеву". У наступному контрольному матчі "Олександрія" зіграє проти болгарського клубу "Черно Море".

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