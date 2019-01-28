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      "Олександрія" без шансів поступилася польському клубу на зборах

      78 Читать новость на русском
      "Олександрія" поступилася "Арці"
      "Олександрія" поступилася "Арці" / fco.com.ua

      "Олександрія" на зборах у турецькій Антальї програла в товариському матчі польській "Арці".

      Олександрія – Арка 0:2
      Голи: Зарандія, 60, Семашко, 83

      Читайте також: Два голи не врятували "Динамо" від поразки у товариському матчі: відео

      Поєдинок вийшов досить напруженим, часом емоції били через край. У другому таймі трапилася навіть бійка. Однак команди продовжили поєдинок, результат якого виявився не на користь української команди – 0:2.

      На 60 хвилині Лука Заранд блиснув індивідуальними діями і застав зненацька Паньківа – 1:0. Розв'язка наступила на 83 хвилині, коли футболісти "Арки" втілили у гол черговий стандарт біля воріт "Олександрії". Рафал Семашко скористався скидкою партнера і ударом головою пробив точно в ціль.

      У першій грі на зборах команда програла болгарському "Ботеву". У наступному контрольному матчі "Олександрія" зіграє проти болгарського клубу "Черно Море".

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      Теги: Футбол Спорт ФК Олександрія
      Джерело: 24 Канал
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