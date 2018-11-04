У неділю, 4 листопада, "Олександрія" приймала чернігівську "Десну". Матч завершився бойовою нічиєю.

Олександрія – Десна 1:1

Гол: Запорожан, 53 (пен.) – Гітченко, 88

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Найнебезпечніший момент у першому таймі відбувся на 36-й хвилині. Спочатку Полярус з правого кута штрафного завдав удару в район дальньої дев'ятки – Паст в стрибку відбив м'яч. А потім після навісу з кутового забутий захисниками Микицей з лінії воротарського не влучив у ворота.

Відкрити рахунок у матчі вдалося лише на початку другого тайму. Після навісу з кутового м'яч потрапив в руку Гітченку і арбітр показав на 11-метрову позначку перед воротами "Десни". Реалізував пенальті Запорожан – 1:0.

Вже на 88-й хвилині матчу гостям вдалося вирвати нічию у матчі, коли після навісу зі штрафного з правого флангу Артем Фаворов п'ятою скинув м'яч і Гітченко метрів з восьми завдав точного удару.

Таким чином, "Олександрія" втратила можливість наздогнати "Динамо" по очкам, але укріпилася на третій позиції. "Десна" піднялася у топ-6 в турнірій таблиці УПЛ.

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