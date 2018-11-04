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      "Олександрія" на останніх хвилинах втратила перемогу над "Десною": відео голів

      57 Читать новость на русском
      Олександрія – Десна відео голів
      Олександрія – Десна відео голів

      У неділю, 4 листопада, "Олександрія" приймала чернігівську "Десну". Матч завершився бойовою нічиєю.

      Олександрія – Десна 1:1
      Гол: Запорожан, 53 (пен.) – Гітченко, 88

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      Найнебезпечніший момент у першому таймі відбувся на 36-й хвилині. Спочатку Полярус з правого кута штрафного завдав удару в район дальньої дев'ятки – Паст в стрибку відбив м'яч. А потім після навісу з кутового забутий захисниками Микицей з лінії воротарського не влучив у ворота.

      Відкрити рахунок у матчі вдалося лише на початку другого тайму. Після навісу з кутового м'яч потрапив в руку Гітченку і арбітр показав на 11-метрову позначку перед воротами "Десни". Реалізував пенальті Запорожан – 1:0.

      Вже на 88-й хвилині матчу гостям вдалося вирвати нічию у матчі, коли після навісу зі штрафного з правого флангу Артем Фаворов п'ятою скинув м'яч і Гітченко метрів з восьми завдав точного удару.

      Таким чином, "Олександрія" втратила можливість наздогнати "Динамо" по очкам, але укріпилася на третій позиції. "Десна" піднялася у топ-6 в турнірій таблиці УПЛ.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Олександрія ФК Десна
      Джерело: 24 Канал
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