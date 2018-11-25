У центральному матчі 17-го туру "Олександрія" на власному полі прийматиме київське "Динамо". Цей матч буде доступний до перегляду як на стадіоні, так і по телебаченні, а також онлайн.

Матч "Олександрія" – "Динамо" на українському телебаченні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30. Читайте також: "Динамо" всерйоз зацікавлене молодим талантом "Карпат" та збірної України Дивитися онлайн "Олександрія" – "Динамо" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступним стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Нагадаємо, матч "Олександрія" – "Динамо" відбудеться у неділю, 25 листопада. Початок зустрічі о 19:30.