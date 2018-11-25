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      Олександрія – Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ

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      Олександрія – Динамо дивитися онлайн
      Олександрія – Динамо дивитися онлайн

      У центральному матчі 17-го туру "Олександрія" на власному полі прийматиме київське "Динамо". Цей матч буде доступний до перегляду як на стадіоні, так і по телебаченні, а також онлайн.

      Матч "Олександрія" – "Динамо" на українському телебаченні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

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      Дивитися онлайн "Олександрія" – "Динамо" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступним стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Олександрія" – "Динамо" відбудеться у неділю, 25 листопада. Початок зустрічі о 19:30.

      Теги: Футбол Спорт Динамо УПЛ ФК Олександрія
      Джерело: 24 Канал
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