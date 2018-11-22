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      Олександрія – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

      206 Читать новость на русском
      Олександрія – Динамо прогноз букмекерів
      Олександрія – Динамо прогноз букмекерів

      Центральним матчем 16-го туру УПЛ стане матч "Олександрії" проти "Динамо" – кияни випереджають своїх суперників лише на два очки. Відтак, якщо "Олександрія" переможе у домашньому матчі, вона знову піднімається на другу сходинку.

      Однак букмекери не надто вірять у шанси "Олександрії" перемогти, попри те, що команда гратиме на власному полі. Так, у PariMatch на перемогу "Олександрії" виставили коефіцієнт 7,53. У той час як перемога гостей оцінюється у 1,50. Нічия у цьому матчі теж має доволі великий показник – 3,95.

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      У bet365 дещо нижчий коефіцієнт на те, що перемогу у матчі здобуде "Олександрія" – 6,00. При цьому на "Динамо" майже без змін – 1,57. Нічия – 3,80.

      "Фаворит спорт" на "Олександрію" приймає з коефіцієнтом 7,00. На "Динамо" – ті ж 1,50. На те, що матч закінчиться у нічию – 4,15.

      Нагадаємо, матч "Олександрія" – "Динамо" відбудеться у неділю, 25 листопада. Початок зустрічі о 19:30. Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Олександрія Динамо УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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