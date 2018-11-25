У центральному матчі туру "Олександрія" зіграла проти "Динамо". І відкрила рахунок вже на третій хвилині зустрічі. Зрівняли рахунок гості через 30 хвилин.

Банада на правому фланзі відібрав м'яч у Буяльського, після чого навісив на протилежний фланг у штрафний майданчик. Якраз туди, куди набігав Цуріков. Захисник пробивав у дотик, під дальню штангу.

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Тож поки гравці "Олександрії" святкували гол, вітаючи Ковальця з тим, що він став батько, футболісти "Динамо" сперечалися з арбітром через момент з Буяльським. Закінчилося все тим, що жовту картку отримав Шапаренко.

Відео голу Цурікова у ворота "Динамо"

Зрівняли рахунок "динамівці" за півгодини. Кендзьора навісив з флангу, і Вербіч головою переправив м'яч за лінію воріт.

Відео голу Вербіча у ворота "Олександрії"