Олександрія – Динамо: відео голу
У центральному матчі туру "Олександрія" зіграла проти "Динамо". І відкрила рахунок вже на третій хвилині зустрічі.
Банада на правому фланзі відібрав м'яч у Буяльського, після чого навісив на протилежний фланг у штрафний майданчик. Якраз туди, куди набігав Цуріков. Захисник пробивав у дотик, під дальню штангу.
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Тож поки гравці "Олександрії" святкували гол, вітаючи Ковальця з тим, що він став батько, футболісти "Динамо" сперечалися з арбітром через момент з Буяльським. Закінчилося все тим, що жовту картку отримав Шапаренко.
Відео голу Цурікова у ворота "Динамо"
Джерело: 24 Канал
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