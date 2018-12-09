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      "Львів" на виїзді завдав "Олександрії" четвертої поразки: відео голів

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      Олександрія - Львів: відео голів, огляд матчу
      Олександрія – Львів відео голів / fclviv.com.ua

      Матч "Олександрії" проти "Львова" став останнім календарним поєдинком у чемпіонаті України у 2018 році. Львів'яни на виїзді зуміли завдати "Олександрії" четвертої поразки в сезоні.

      "Олександрія" практично вирішила свої завдання у першій половині сезону. Команда Володимира Шарана несподівано впевнено тримається у трійці лідерів і не дозволяє спекулювати про шанси вилетіти з топ-6. У свою чергу "Львів" веде відчайдушну боротьбу за топ-6 з "Десною" та "Маріуполем". Таким чином для гостей цього матчу три очки були набагато цінніші в контексті турнірної боротьби.

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      Олександрія – Львів 1:2
      Голи:       Шендрік, 84 – Адамюк, 2, 30

      Уже на другій хвилині підопічні Юрія Бакалова заявили, що планують вивезти з Олександрії тільки три очки. Адамюк під час кутового скористався незграбними діями оборонців "Олександрії" і буквально заштовхав м'яч у ворота Паньківа.

      Відео першого голу Адамюка

       

       

      Ранній гол дозволив "Львову" грати другим номером. Гості закрилися у своєму штрафному майданчику та подекуди вибігали в контратаки. "Олександрії" ж не вдавалося розхитати оборону львів'ян. На заваді були не тільки оборонці, а й жахливий стан газону на стадіоні "Ніка".

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      На 30 хвилині "Львів" удруге приголомшив господарів. Мартен видав довгу передачу в стилі Андреа Пірло на Адамюка. Захисник не розгубився і скористався тим, що оборонці "Олександрії" не витримали офсайдну "лінію" – 0:2.

      Відео другого голу Адамюка

       

       

      У другому таймі "Олександрія" збільшила тиск на ворота суперника. Однак господарям і далі було складно ввійти до штрафного майданчика львів'ян, тому більшість ударів були здалеку, або після стандартних положень. "Львів" продовжував грати другим номером та майже не створив загрози біля воріт Паньківа.

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      Наприкінці гри "Олександрія" влаштувала навалу на ворота гостей. На 84 це принесло дивіденди. Шендрік з близької відстані переправив м'яч у сітку воріт "Львова" і скоротив відставання. На 90 хвилині Сітало міг зрівнювати рахунок, але Бандура врятував "Львів" від другого пропущеного голу.

      Відео голу Шендріка

       

       

      Перемога дозволила "Львову" скоротити до мінімум відставання від "Десни" та "Маріуполя". А ось "Олександрія" втратила шанс вперше в історії піти на зимову перерву на другому місці.

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Олександрія ФК Львів
      Джерело: 24 Канал
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