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"Олександрія" перемогла київський "Арсенал" і залишилася на першому місці в УПЛ

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"Олександрія" перемогла "Арсенал-Київ"
"Олександрія" перемогла "Арсенал-Київ" / ФК "Олександрія"

Неочікуваний лідер Української прем’єр-ліги "Олександрія" у матчі 4-го туру приймала новачка "Арсенал-Київ". Після цього матчу "Олександрія" лише закріпила своє лідерство у чемпіонаті.

Олександрія – Арсенал-Київ 1:0
Гол: Цуріков, 58

За три попередні тури "Олександрія" здобула три перемоги й жодного разу не пропустила. Натомість "Арсенал-Київ" не здобув жодного очка, а вперше забити зумів лише у попередньому турі у ворота "Маріуполя". Та все ж програв цей матч.

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У цьому матчі "Олександрія" більше володіла м'ячем, створила чимало нагод. Однак забити команда зуміла лише один раз. Сталося це вже по перерві. після подачі зі штрафного Цуріков випередив захисника та пробив по воротах Сітала.

Варто зазначити, що за всю гру в киян була лише одна нагода відзначитися.

"Олександрія" перемагає у четвертому матчі поспіль нового сезону (загалом команда не програє з 24 лютого 2018 року, гра проти "Арсеналу" стала 16-ою без поразок) та очолює турнірну таблицю з 12 очками. Від "Динамо" (три матчі) та "Шахтаря" (чотири матчі) команда відірвалася на три очки. Окрім того, "Олександрія" і надалі не пропускає у цьому сезоні.

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Теги: ФК Арсенал-Київ ФК Олександрія УПЛ Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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