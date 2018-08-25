"Олександрія" перемогла "Ворсклу" і вийшла в лідери УПЛ

"Олександрія" продовжує залишатися у лідерах УПЛ. Цього разу команда Володимира Шарана вдома обіграла полтавську "Ворсклу".

Олександрія – Ворскла 2:0

Голи: Банада, 14, 17

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Ключовим у матчі став відрізок між 14-ою та 17-ою хвилинами, коли двічі вдалося відзначитися Євгену Банаді. Спочатку він головою замкнув подачу з кутового, а згодом знову ж таки головою відправив м’яч у сітку після подачі з кута штрафного майданчика.

Згодом "Олександрія" мала шанс зробити рахунок розгромним. Але Богдан Шуст доволі вдало діяв під час удару зі штрафного.

Той же Банада міг оформлювати хет-трик у матчі, одну в одному з моментів м’яч після його удару потрапив у руки Кареці. Арбітр матчу не помітив цей епізод.

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"Олександрія" здобуває п'яту перемогу у шести матчах, і з 15 очками залишається серед лідерів УПЛ. Стільки ж очок в "Шахтаря", який на першій сходинці.

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