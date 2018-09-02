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"Олександрія" змогла вирвати нічию у матчі з ФК "Львів"

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Львів – Олександрія: результат та огляд матчу УПЛ
Львів – Олександрія: результат та огляд матчу УПЛ

У 7-му турі УПЛ "Львів" вдома приймав "Олександрію". Олександрійці у запеклій боротьбі вирвали нічию у цьому матчі.

 

Львів – Олександрія 2:2

Голи: Бруно, 8, Тейлор, 21 – Грицук, 54, Сітало, 83

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ФК "Львів" досить несподівано зіграв у нічию з "Олександрією", яка в цьому сезоні УПЛ програла тільки один матч і є одним з лідерів турнірною таблиці.

Так, вже на 8-й хвилині "містяни" відкрили рахунок, коли Западня влучив у поперечину, а Бруно влучно добив м'яч у ворота Паньківа. Зі збільшенням переваги "Львів" теж не забарився і на 21-й хвилині подвоїв рахунок. Тейлор відмінним ударом головою замкнув подачу з правого флангу від Голікова.

У другому таймі "Олександрія" показала дещо кращий футбол, зумівши реалізувати два з чотирьох гольових моментів. Грицук замкнув простріл низом від Цурікова і відправив м'яч під поперечину – 2:1. На 83-й хвилині гості зрівняли рахунок і поставили остаточну крапку у матчі: Сітало, який вийшов на заміну ще у першому таймі, відправив м'яч у ворота львів'ян ударом низом після скидки від Шастала.

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Таким чином, "Олександрія" вперше зіграла у нічию в нинішньому розіграші УПЛ і зберегла другу позицію. "Львів" з 6-ма очками залишається на 9 позиції. Але не варто забувати, що на п'яти олександрійцям наступає "Динамо", у яких в запасі ще два матчі.

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Теги: Футбол Новини спорту УПЛ ФК Олександрія ФК Львів
Джерело: 24 Канал
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