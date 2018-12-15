Олександру Зінченку – 22: як українця привітали в "Манчестер Сіті"

Півзахиснику "Манчестер Сіті" і збірної України Олександру Зінченку у суботу, 15 грудня, виповнилося 22 роки.

"Манчестер Сіті" не забув привітати свого гравця, залишивши пост у Twitter.

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"Побажаємо нашому хлопчику щасливого дня народження у ігровий день", – йдеться у повідомленні.

У своїй кар'єрі на професійному рівні Зінченко встиг пограти за "Уфу" і ПСВ, а нинішній сезон проводить в складі першої команди "Манчестер Сіті". 22-річний гравець є вихованцем "Шахтаря".

Також на його рахунку два голи в 23 поєдинках за національну команду України.

Зазначимо, що 15 грудня, у свій день народження, гру 17 туру АПЛ проти "Евертона" українець розпочав з лави запасних.

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