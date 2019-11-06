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      Олексій Кучер став новим головою Харківської ОДА: що про нього відомо

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      Олексій Кучер - новий голова Харківської ОДА: біографія декларація
      Олексій Кучер / Сайт міста Лозова

      Президент України Володимир Зеленський представив Олексія Кучера новим головою Харківської облдержадміністрації. Сталося це 6 листопада під час робочого візиту гаранта на Харківщину.

      Під час представлення Володимир Зеленський подякував Харківщині за теплий прийом.

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      Кажуть, що Харківщина – непростий регіон, проте люди, яких бачив, – дуже прості, нормальні та розумні. Харків показав на початку війни, як вони захищали незалежність. Тому я кожному харків’янину, хто брав у цьому участь, хочу подякувати. Ви всі – молодці,
      – наголосив гарант. 

      20 жовтня Кабмін погодив кандидатуру Кучера на посаду керівника Харківської області. На цій посаді він змінив Юлію Світличну. Остання претендує на посаду заступниці секретаря РНБО та подала до НАЗК відповідну декларацію.

      Що відомо про Олексія Кучера

      Народився він 23 березня 1985 року в селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області. За освітою є адвокатом та проживає у Харкові. Одружений на Вікторії Кучер. Також має двох дочок – Амелію та Стефанію.

      До останнього часу був нардепом від "Слуги народу" – переміг у мажоритарному окрузі №179 на Харківщині (набрав 50,61% голосів виборців, що майже втричі більше за найближчого суперника — голову Харківської облради Сергія Чернова). У парламенті Кучер очолює підкомітет з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги Комітету з питань правової політики. Коли Кучера призначать головою Харківської ОДА, Рада повинна буде достроково припинити його депутатські повноваження, а в окрузі №179 мають пройти проміжні вибори.

      Рада, Верховна Рада, Кучер, Слуга народу, Харківська ОДА
      Олексій Кучер у Раді / Фото: UA:Харків 

      До свого обрання в Раду тривалий час працював юристом. Зокрема, брав участь у деяких резонансних справах – захищав скандального харківського суддю Сергія Лазюка, який погорів на хабарі, та Володимира Литвина у справі "рюкзаків Авакова" (мовиться про закупівлю за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тисяч рюкзаків для Нацгвардії).

      Також його пов’язують із Вадимом Слюсарєвим, колишнім прикордонником та експомічником Артема Пшонки, сина біглого ексгенпрокурора Віктора Пшонки. Проте сам Кучер інформацію про взаємини зі Слюсаревим називає провокативною, передає "Радіо Свобода".

      Як Кучер може бути пов’язаним зі Слюсаревим? Журналісти проєкту-розслідування "Схеми" з’ясували, що Слюсарєв впливав на формування списку мажоритарників від пропрезидентської партії "Слуга народу". Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, говорив, що є знайомим зі Слюсарєвим, але не спілкується з ним.

      Декларація Олексія Кучера

      Нерухомість 

      У своїй декларації він вказав, що спільно з дружиною володіє квартирою у Харкові площею у 62,9 квадратних метра (придбали вони її за 429,2 тисячі гривень, сьогодні ж ця квартира коштує майже 76 тисяч гривень). Також Вікторія Кучер володіє двома земельними ділянками у Люботині на Харківщині (площа першої – 130 квадратних метри, вартість – 520 гривень; площа другої – 1 тисяча квадратних метрів, вартість – 24 тисячі 720 гривень). Має ще дружина Олексія Кучера у своїй власності квартиру у Харкові площею 68,6 квадратних метра (вартість – 612 тисяч гривень) і недобудований будинок у тому ж Люботині. Щодо Олексія Кучера, то він володіє квартирою у Харкові (площа – 61,9 квадратних метра, вартість – 653,3 тисяч гривень) і земельною ділянкою у Новорайську на Херсонщині (площа – 62,5 тисяч квадратних метра).

      Інше майно

      З майна Олексій Кучер задекларував два годинники марки Rolex (один належить йому, другий – дружині) та п'ять автомобілів:

      Lexus NX 200T (рік випуску – 2017-й, належить – Олексій Кучер);

      Audi Q5 (рік випуску – 2011-й, належить – Вікторія Кучер);

      Mitsubishi Outlander (рік випуску – 2003-й, належить – Вікторія Кучер);

      Volkswagen Passat (рік випуску – 2011-й, належить – Олексій Кучер);

      ГАЗ-САЗ (рік випуску – 1987-й, належить – Олексій Кучер).

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      Рада, Верховна Рада, Кучер, Слуга народу, Харківська ОДА
      Олексій Кучер / Фейсбук Олексія Кучера 

      Доходи 

      Доходів за 2018 рік у декларації Олексія Кучера немає, тільки заощадження — біткоїни на суму у 299,2 тисяч доларів, 87 тисяч доларів готівкою. Крім того, 205 тисяч доларів заощаджень вказала у декларації Вікторія Кучер. Також Олексій Кучер володіє 10% від загального капіталу юридичної компанії "Дартлі Груп" і 11 акціями компанії "Миколаївцемент". 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Новини Харкова Слуга народу
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