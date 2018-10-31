Олексій Лень провів найкращий матч за "Атланту" в новому сезоні НБА: відео

Центровий збірної України Олексій Лень провів свій найкращий матч в поточному регулярному чемпіонаті НБА.

Однак "Атланта", за яку грає Лень, програла "Клівленду" з рахунком 114:136, який здобув свою першу перемогу в сезоні і першу після звільнення Тайрона Лью.

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За 27 хвилин на майданчику Лень набрав 22 очка (8/8 двоочкових, 1/1 триочкових, 3/6 штрафних), зібрав 9 підбирань (1 в нападі), зробив 2 блок-шоти, 2 перехоплення та 1 передачу при 1 втраті і 1 фолі. Показник корисності українця склав "-11".

Найрезультативнішим у складі "Атланти" був новачок Трей Янг, який набрав 24 очки. У складі "Клівленда" феєрилиРодні Худ і Чеді Осман, які набрали по 26 і 20 очок відповідно.

Відеоогляд дій Олексій Леня у матчі проти "Клівленда"

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