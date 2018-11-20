Олексій Лень реалізував дабл-дабл у матчі проти "Кліперс", але "Атланта" ганебно програла: відео

Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі "Атланти", однак "Хоукс" знову програли. На цей раз "Кліпперс" – 119:127.

За 23 хвилини на паркеті Лень набрав 12 очок (4/8 двоочкових, 1/3 триочкових, 1/1 штрафних), зробив 12 підборів (6 в атаці) і 1 перехоплення, а також зробив 3 фоли. Також він зробив 2 блоки і 2 втрати. Показник корисності склав "-15".

Читайте також: "Лейкерс" з Михайлюком у складі перемогли "Маямі": відео

Найкращі моменти гри Олексія Леня у грі проти "Кліпперс"

Зазначимо, що вирішальною у грі "Атланти" проти "Кліпперс" стала остання чверть, яку "Хокс" програли з рахунком 23:38. Це вилилося в підсумкову поразку 119:127.

"Атланта Хокс" – "Лос-Анджелес Кліпперс" 119:127 (34:29, 30:32, 32:28, 23:38)

Що таке дабл-дабл?

Так у баскетболі називають досягнення гравця, що має за гру двозначний загальний результат в двох з основних статистичних показників. Основні статистичні показники – очки, підбирання, результативні передачі, перехоплення, блокшоти. Найчастіші дабл-дабли – "очки + підбирання" (наприклад, 18 очок і 11 підбирань), "очки + результативні передачі" (наприклад, 14 очок і 10 передач), "підбирання + результативні передачі" (наприклад, 11 підбирань і 13 результативних передач за гру).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24