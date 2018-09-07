Олексій Лень розповів, чому до цього часу не виступав за збірну України

Український баскетболіст Олексій Лень, який цього літа змінив один клуб НБА на інший – "Фінікс" на "Атланту", вперше дебютує за національну збірну України. Центровий розповів, чому так сталося, адже в НБА він він розпочав виступати ще у 2013 році. Однак за "синьо-жовтих" так жодного разу і не зіграв.

"Чудо, що приїхав в збірну? Я завжди говорив, що приїду грати за збірну, коли підпишу другий контракт. Як говорив – так і зробив, це не диво", – заявив Лень в коментарі iSport.

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Нагадаємо, що тренерський штаб збірної України з баскетболу оголосив склад національної команди, який розпочне підготовку до матчів вересневого вікна відбору на Чемпіонат світу – 2019. В збірної України заплановані два матчі – 14 вересня у Києві проти Іспанії, і 17 вересня – на виїзді проти Чорногорії.