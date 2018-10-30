Олена Костевич вп’яте отримала нагороду найкращої спортсменки місяця в Україні

У вівторок, 30 жовтня, в Олімпійському домі відбулося вшанування найкращої спортсменки та тренера місяця в Україні.

Свої заслужені нагороди з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримали чемпіонка світу з кульової стрільби Олена Костевич та її наставник Ігор Чередінов, які вибороли це високе визнання в вересні.

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Варто відзначити, що Олена Костевич також Олімпійська чемпіонка Афін-2004 та дворазова бронзова призерка Лондона-2012. Окрім цього, Олена стала володаркою однією з перших олімпійських ліцензій України на Олімпійські ігри 2020.

Відзначимо, для Олени це вже п’ята нагорода найкращої спортсменки місяця в Україні. Високе визнання вона отримувала в травні-2011, в лютому і жовтні 2012 року, березні-2017.