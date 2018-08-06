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Олена Шоптенко із новонародженим сином анонсувала завершення декретної відпустки

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Олена Шоптенко повертається на паркет
Олена Шоптенко повертається на паркет / Фото з вільних джерел

Українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко повертається до трудових буднів. Зірка розповіла про це у своєму блозі.

Не минуло й 2 місяців після пологів Олени Шоптенко, як хореограф анонсувала, що повертається до трудових буднів. Ймовірно, зірка візьме участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", перший випуск якого можна буде побачити 26 серпня. Проте хореограф наразі не коментує жодних припущень. 

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Ну ось і настав той день, коли мамина не надто вдала спроба побути в декреті вважається офіційно закінченою. Тепер до робочих буднів молокозаводу додається ще й робота. Є вислів "рухайся в темпі вальсу", а у мене є відчуття, що тепер потрібно рухатися "в темпі свінгу"!
– написала Олена Шоптенко. 

До допису хореограф додала чарівне фото з новонародженим сином Олексієм. Перед камерою Олена Шоптенко позувала в ніжному рожевому платті. Зіркова мама ніжно тримала на руках сина, якого вбрала у сірий одяг для малюків.

 

Варто зазначити, що це вперше Олена Шоптенко з такого ракурсу показала свого сина Олексія. Перед чим зірка та її чоловік публікували фото, на яких виднілись ручки або ніжки малюка, або ж його голова. Однак поки зіркова мама не показує обличчя сина. 

Теги: LifeStyle Новини України Діти і неповнолітні Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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