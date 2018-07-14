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Олена Шоптенко несподівано розповіла про труднощі материнства

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Олена Шоптенко
Олена Шоптенко / Фото із соцмереж

Український хореограф та танцівниця Олена Шоптенко несподівано поскаржилась на складнощі материнства. На допомогу одразу ж кинулись молоді матусі, які поділились з нею власним досвідом.

Олена Шоптенко розбурхала мережу новим дописом. Танцівниця, яка нещодавно стала мамою, нарікала на строгу дієту, яку повинна дотримувати хоча б 3 місяці після народження сина Олексія.

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А можна мені..? А от і ні! Ось дайте мені... Та ні, не можна. А от... Теж ні. І це ні. І це теж ні. А можна мені зелений чай?
– написала вона в блозі, додавши фото з кафе. 

 

Згодом Олена Шоптенко додала: "Поки в коментарях не почалися очікувані військові дії, скажу, що мені здається, для матері, яка годує, головне – зберігати почуття гумору". Таким чином танцівниця згладила свої нарікання та натякнула, що пожартувала. 

Однак у мережі матусі одразу ж поділились з нею своїм досвідом. Думки жінок розділились: одні стверджували, що можна їсти все, що забагнеться, лиш мати міру, а інші наполягали на дієті, зазначаючи, що харчування мами впливає на дитину. Наостанок прихильники Олени Шоптенко побажали їй терпіння. 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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