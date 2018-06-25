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Олена Шоптенко вперше показала фігуру після пологів

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Олена Шоптенко
Олена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko

Українська танцівниця Олена Шоптенко нещодавно стала мамою первістка Олексія. Зіркова матуся вже повернулась до хореографії і показала відмінну фігуру через два тижні.

На новому знімку Шоптенко зробила селфі у дзеркалі, де можна побачити, що вона вже знову на тренуваннях і активно повертається в попередні форми.

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"Ідеальний вихідний – це коли Олексій з сином відпустили маму трішки погуляти. Я нудьгувала!", – йдеться у підписі до фото щасливої матусі, яке вона опублікувала вчора, 24 червня.

 

Підписники позитивно оцінили форми Шоптенко та зазначили, що сумували за її фото з танцювального залу: "Олено, яка Ви розумниця! Любляча дружина, молода матуся і при цьому не забуваєте про улюблену справу!", "Вони знають ваш характер, танець – це ваша сутність", "Олено, ви маєте чудовий вигляд!", "З поверненням!!! Чекаємо вас на сцені!" та багато інших захопливих коментарів залишають фанати під фото.

Декілька днів тому українська зірка також опублікувала фото, на якому вітає всіх з Днем селфі. Вона зафіксувала себе без макіяжу, додаючи, що важливо себе сфотографувати в цей момент такою, яка вона є.

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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