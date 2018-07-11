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Олена Шоптенко зачарувала ніжним фото з новонародженим сином

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Олена Шоптенко
Олена Шоптенко / Фото із соцмереж

Українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко приголомшила прихильників милим сімейним знімком. Зіркова мама зробила це у символічний день – перший місяць життя її сина.

Як відомо, 10 червня Олена Шоптенко народила первістка. Пологи відбулись в одній зі столичних приватних клінік. Щасливе подружжя одразу ж визначилось з ім'ям новонародженого сина – хлопчика назвали Олексієм.

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Минув місяць з часу появи на світ дитини, тому щаслива мама вирішила зробити зворушливий допис на своїй Instagram-сторінці, додавши до нього миле сімейне фото. 

Сьогодні рівно місяць, як я можу кожен день загадувати бажання, прокрадаючись повз Олексія Іванова (чоловіка Олени Шоптенко, – ред.). Найкращий місяць,
– написала вона. 

На знімку Олена Шоптенко ніжно тримає свого сина, підтримуючи його голову. Позаду неї позує її чоловік Олексій, який обіймає своїх рідних та робить селфі. 

 

Варто зазначити, що це перше фото, на якому видно новонародженого сина Шоптенко. Водночас соціальні мережі подружжя рясніють чарівними фото з кімнати хлопчика. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Зіркові мами Діти
Джерело: 24 Канал
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