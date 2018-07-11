Олена Шоптенко зачарувала ніжним фото з новонародженим сином

Українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко приголомшила прихильників милим сімейним знімком. Зіркова мама зробила це у символічний день – перший місяць життя її сина.

Як відомо, 10 червня Олена Шоптенко народила первістка. Пологи відбулись в одній зі столичних приватних клінік. Щасливе подружжя одразу ж визначилось з ім'ям новонародженого сина – хлопчика назвали Олексієм.

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Минув місяць з часу появи на світ дитини, тому щаслива мама вирішила зробити зворушливий допис на своїй Instagram-сторінці, додавши до нього миле сімейне фото.

Сьогодні рівно місяць, як я можу кожен день загадувати бажання, прокрадаючись повз Олексія Іванова (чоловіка Олени Шоптенко, – ред.). Найкращий місяць,

– написала вона.

На знімку Олена Шоптенко ніжно тримає свого сина, підтримуючи його голову. Позаду неї позує її чоловік Олексій, який обіймає своїх рідних та робить селфі.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 9 Лип 2018 р. о 12:12 PDT

Варто зазначити, що це перше фото, на якому видно новонародженого сина Шоптенко. Водночас соціальні мережі подружжя рясніють чарівними фото з кімнати хлопчика.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 10 Лип 2018 р. о 6:40 PDT