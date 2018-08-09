Олена Шоптенко зізналась, чи піде на проект "Танці з зірками"

Поки триває зірковий челендж щодо участі в "Танцях з зірками", свою згоду оприлюднюють й інші учасники проекту. Так, молода мама Олена Шоптенко зізналась, що також буде причетна до створення танцювального перфоменсу.

Не минуло й 2 місяців після пологів Олени Шоптенко, як хореограф анонсувала, що повернеться на телеекрани. Зірка візьме участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", перший випуск якого глядачі побачать 26 серпня.

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"Ну ось тепер вже можна відповісти на головне питання останнього місяця. Так, я буду брати участь в "Танці з зірками", тільки цього разу в якості головного хореографа-постановника. Разом з парами і командою проекту ми зробимо все можливе, щоб по-справжньому здивувати вас приголомшливими постановками", – зізналась вона.

До допису Олена Шоптенко додала фото, на якому вона позує на фоні реклами "Танці з зірками". Хореограф вбрана в розкішну сукню та взуття для танців.

Нагадаємо, що другий сезон шоу "Танці з зірками" стартує 26 серпня на каналі 1+1. Зірковими суддями шоу будуть Катерина Кухар, Влад Яма та Дмитро Монатік. На участь у проекті погодились Маша Єфросиніна, Іраклі Макацарія, Ігор Ласточкін, Денис Берінчик, Аніта Луценко, Слава Камінська, Павло Вишняков, Мішель Андраде, Микола Тищенко, Леся Нікітюк та Злата Огневич.