Олена Старікова – найкраща спортсменка січня в Україні

Велосипедистка Олена Старикова визнана найкращою спортсменкою січня 2019 року в Україні.

У січні Старікова здобула два "срібла" на етапах Кубка світу у Новій Зеландії та Гонконгу – в індивідуальному та командному спринті.

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Також Олена Старікова виграла загальний залік Кубка світу з велотреку за підсумками сезону 2018/19, і у дуеті з Любов’ю Басовою посіла друге місце у загальному заліку командного спринту.

Найкращим тренером місяця Експертна комісія НОК назвала особистого наставника 22-річної велосипедистки – Євгена Болібруха.

Цікаво, що для Старікової це перше високе визнання Національного олімпійського комітету.

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