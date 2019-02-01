Олена Старікова – найкраща спортсменка січня в Україні
Велосипедистка Олена Старикова визнана найкращою спортсменкою січня 2019 року в Україні.
У січні Старікова здобула два "срібла" на етапах Кубка світу у Новій Зеландії та Гонконгу – в індивідуальному та командному спринті.
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Також Олена Старікова виграла загальний залік Кубка світу з велотреку за підсумками сезону 2018/19, і у дуеті з Любов’ю Басовою посіла друге місце у загальному заліку командного спринту.
Найкращим тренером місяця Експертна комісія НОК назвала особистого наставника 22-річної велосипедистки – Євгена Болібруха.
Цікаво, що для Старікової це перше високе визнання Національного олімпійського комітету.
Джерело: 24 Канал
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