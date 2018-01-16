Олена Водонаєва стала героїнею еротичної зйомки: пікантні фото (18+)
03:56, сьогодні 158 Читать новость на русском
Російська ведуча, зірка телевізійного шоу "Дом-2" Олена Водонаєва знялася у відвертій фото сесії для журналу Maxim.
Фото розмістили на порталі видання.
Фотосесію Водонаєвій зробили не звичайну – знімки зроблені наче у таємниці від зірки.
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"Зневірившись умовити Олену Водонаєву прийти до нас на фотосесію, ми провели зйомку без дозволу, сидячи на дереві навпроти її вікон. Результат вийшов настільки вражаючим, що ми задумалися: навіщо ми всі ці роки мучилися зі студіями, візажистами та стилістами? Тепер будемо знімати тільки так!" – написали у Maxim.
Джерело: 24 Канал
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