Олена Водонаєва стала героїнею еротичної зйомки: пікантні фото (18+)

Російська ведуча, зірка телевізійного шоу "Дом-2" Олена Водонаєва знялася у відвертій фото сесії для журналу Maxim.

Фото розмістили на порталі видання.

Фотосесію Водонаєвій зробили не звичайну – знімки зроблені наче у таємниці від зірки.

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"Зневірившись умовити Олену Водонаєву прийти до нас на фотосесію, ми провели зйомку без дозволу, сидячи на дереві навпроти її вікон. Результат вийшов настільки вражаючим, що ми задумалися: навіщо ми всі ці роки мучилися зі студіями, візажистами та стилістами? Тепер будемо знімати тільки так!" – написали у Maxim.