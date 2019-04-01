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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Хто така Олена Зеленська: що відомо про ймовірну першу леді України

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      Олена Зеленська - біографія ймовірної першої леді України
      Володимир та Олена Зеленські / Фото з відкритих джерел

      Після того, як Володимир Зеленський став лідером президентських виборів у першому турі, українці зацікавилися його дружиною Оленою Зеленською. Саме вона зараз є потенційною першою леді країни.

      Володимир Зеленський за попередніми підрахунками виборчих бюлетенів лідирує у виборчій гонці з 30,27 відсотками голосів і проходить у другий тур президенстьких виборів. Його конкурентом найімовірніше стане чинний президент Петро Порошенко, якого підтримали 16,52% громадян.

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      Ймовірна перша леді України Олена Зеленська поки тримається в тіні свого чоловіка та неактивно коментує його похід у політику.

      Що відомо про Олену Зеленську?

      Олені Зеленській – 41 рік, вона, як і Володимир, народилася у Кривому Розі. З майбутнім чоловіком вчилася у паралельних класах в одній школі. Але познайомилася пара випадково вже після школи. Зустріч сталася, коли обоє були студентами і вчилися у різних інститутах.

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      Олена розповідала, що артист привернув її увагу порядністю та дотепністю. "З ним ніколи не бувало нудно", – казала вона. Проте, Володимир не квапився просити її руки. Вона аж вісім років чекала на освідчення, яке прозвучало після того, як пара пішла в кінотеатр та подивилася там мелодраму. Весілля Зеленські зіграли в 2003 році. 


      Весілля Володимира та Олени Зеленських

      Нині ж Олена і Володимир разом виховують двох дітей – 14-річну Олександру та 5-літнього Кирила.

      За фахом Олена будівничий – вона закінчила Криворізький технічний університет з червоним дипломом. Проте, за набутою спеціальністю жінка не працювала ні дня. Вона допомагала і допомагає чоловікові з текстами для номерів "95 Кварталу".

      Сам Зеленський каже, що дружина для нього – справжній друг і має колосальний вплив на прийняття ним рішень.

      Я люблю її так само, як себе самого. А коли твоя улюблена жінка дарує тобі дітей, ти розумієш, що, блін, дітей любиш навіть більше, ніж себе, це катастрофа! Сім'я – це унікальна історія. Я ні на що не готовий, щоб їх втратити,
      – сказав політик.


      Сім'я Зеленських

      Що говорить дружина Зеленського про його похід у політику? 

      У цьому плані ймовірна майбутня перша леді не багатослівна. Довгий час вона взагалі не коментувала похід чоловіка у президенти України. Проте, перед виборами Олена все ж зізналася, що була проти такого рішення чоловіка, і якийсь час навіть не знала про це.

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      "Я була відверто і агресивно проти початку цього проекту. Бо це дуже важкий проект, навіть не проект, а інший напрямок у житті. Але мене, напевно, намагалися берегти. І найбільш ранні плани, коли все це обговорювалося з колегами, близькими соратниками не можу сказати, що від мене це приховували, але оберігали від зайвої інформації, щоб я раніше часу не нервувала", сказала Олена.

      Вона додала, що чоловік надзвичайно цілеспрямована людина, тому безглуздо протистояти рішенням, яке він прийняв. Олена змирилася з рішенням Зеленського, коли зрозуміла, що це його вибір.

      Я поки взяла тайм-аут, щоб не думати про те, буду я першою леді чи ні. Прийде час і ми зможемо все вирішити. Я боюсь загадувати щось наперед, – зауважила Зеленська.


      Олена та Володимир Зеленські

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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Публікації
      Джерело: 24 канал
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