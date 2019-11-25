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      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Олена Зеленська хоче провести реформу харчування в школах: що про це каже власне перша леді

      229 Читать новость на русском
      Олена Зеленська / Інстаграм-сторінка Олени Зеленської

      Олена Зеленська у статусі першої леді має намір зосередити свою діяльність, передусім, на реформуванні шкільного харчування. І для цього вона планує використати іноземний досвід. На такий крок вплинули розповіді дітей про таргана, який може пробігти біля тарілки, чи про просрочену страву, яку їм подають у їдальнях.

      Як зауважила дружина українського президента у коментарі ТСН, передусім вона мріє про державне фінансування.

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      "Ми хочемо зробити класифікацію шкіл, яким держава буде допомагати по-різному. Є школи, в яких зовсім нічого немає. Тобто там буде більше фінансування", – пояснила перша леді.

      За її словами, українські школярі також підтримують раціон харчування зі зменшеною кількістю вуглеводів.

      "У деяких країнах дітям дають склянку молока та вони примусово його випивають. А якщо у нас буде програма "Яблуко для дитини". У нас яблука просто гниють на Західній Україні. Їх нема куди продавати. Їх дуже багато", – додає вона.

      Дружина президента України підкреслює, діти все розуміють і хочуть змін. А дорослі, на жаль, не розуміють, чому котлети з кашею – для вжитку щодня погано. Оскільки, наступного дня, до раціону ще бажано додати салатик.

      Крім цієї реформи, яку разом із командою готували пів року, Олена Зеленська має чимало й інших планів: це і здоров'я дітей, і культурна дипломатія.

      Я хочу щось робити заради гендерної рівності. Проти ейджизму, мене дуже цікавить безбар'єрність та доступ всіх людей до усіх послуг. Це дійсно чималий обсяг роботи, але зовсім різні напрямки, в кожному з яких є і швидкі проєкти, і довгострокові,
      – підсумувала українська перша леді.

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      Раніше Олена Зеленська розповідала, що не дає їжу з собою ані своєму чоловікові, ані 15-річній доньці. За її словами, ті мають повноцінний обід, і саме це вона схвалює.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Олена Зеленська Освіта Освіта Здорове харчування Сімʼя Президент України
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