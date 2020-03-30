Рада не призначила міністром енергетики Ольгу Буславець

Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля. Однак, в останній момент це питання виключили з порядку денного.

Голосування щодо цього питання не проводили. Надійшов лист від президента з проханням виключити це питання з порядку денного, зазначив спікер Ради Дмитро Разумков.

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Що відомо про Ольгу Буславець

Ольга Буславець закінчила Донецький національний технічний університет.

З квітня 2005 року працювала у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, де обіймала посаду гендиректорки Директорату енергетичних ринків. На цій посаді працювала до 10 лютого 2020 року.

Обнімала також посаду члена наглядової ради "Укргідроенерго".

Буславець одружена, дітей немає.

Що відомо про гроші та майно Буславець

У декларації за 2019 рік вона вказала, що має:

квартиру в Києві на 78 квадратних метрів,

гараж на 32 квадрати,

2 земельні ділянки в Київській і Житомирській областях. Загальна площа землі – 2200 квадратів.

Щодо транспорту, то Буславець має авто Nissan X-Trail 2018 року випуску.

За 2019 рік новоспечена міністерка отримала 906 тисяч гривень доходу – зарплата в Міненерго та 310 тисяч гривень – дохід від відчуження рухомого майна.

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