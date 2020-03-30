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      Рада не призначила міністром енергетики Ольгу Буславець

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      Ольга Буславець – претендет на посаду міненерго / mpe.kmu.gov.ua/minugol

      Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля. Однак, в останній момент це питання виключили з порядку денного.

      Голосування щодо цього питання не проводили. Надійшов лист від президента з проханням виключити це питання з порядку денного, зазначив спікер Ради Дмитро Разумков.

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      Що відомо про Ольгу Буславець

      • Ольга Буславець закінчила Донецький національний технічний університет.
      • З квітня 2005 року працювала у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, де обіймала посаду гендиректорки Директорату енергетичних ринків. На цій посаді працювала до 10 лютого 2020 року.
      • Обнімала також посаду члена наглядової ради "Укргідроенерго".
      • Буславець одружена, дітей немає.

      Що відомо про гроші та майно Буславець

      У декларації за 2019 рік вона вказала, що має:

      • квартиру в Києві на 78 квадратних метрів,
      • гараж на 32 квадрати,
      • 2 земельні ділянки в Київській і Житомирській областях. Загальна площа землі – 2200 квадратів.
      • Щодо транспорту, то Буславець має авто Nissan X-Trail 2018 року випуску.
      • За 2019 рік новоспечена міністерка отримала 906 тисяч гривень доходу – зарплата в Міненерго та 310 тисяч гривень – дохід від відчуження рухомого майна.

      Дивіться засідання Ради онлайн

       

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство енергетики та захисту довкілля Уряд Шмигаля Ольга Буславець
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