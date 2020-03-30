Рада не призначила міністром енергетики Ольгу Буславець
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Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля. Однак, в останній момент це питання виключили з порядку денного.
Голосування щодо цього питання не проводили. Надійшов лист від президента з проханням виключити це питання з порядку денного, зазначив спікер Ради Дмитро Разумков.
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Що відомо про Ольгу Буславець
- Ольга Буславець закінчила Донецький національний технічний університет.
- З квітня 2005 року працювала у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, де обіймала посаду гендиректорки Директорату енергетичних ринків. На цій посаді працювала до 10 лютого 2020 року.
- Обнімала також посаду члена наглядової ради "Укргідроенерго".
- Буславець одружена, дітей немає.
Що відомо про гроші та майно Буславець
У декларації за 2019 рік вона вказала, що має:
- квартиру в Києві на 78 квадратних метрів,
- гараж на 32 квадрати,
- 2 земельні ділянки в Київській і Житомирській областях. Загальна площа землі – 2200 квадратів.
- Щодо транспорту, то Буславець має авто Nissan X-Trail 2018 року випуску.
- За 2019 рік новоспечена міністерка отримала 906 тисяч гривень доходу – зарплата в Міненерго та 310 тисяч гривень – дохід від відчуження рухомого майна.
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