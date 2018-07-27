Ольга Фреймут показала літній образ у сукні від Вікторії Бекхем: фото

Відома скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала фото, на якому позує у яскравій жовтій сукні від знаменитої британської дизайнерки Вікторії Бекхем.

У своєму Instagram Фреймут виклала знімок, на якому зображена у літній сукні, яка підкреслила її фігуру. Ведуча доповнила образ сережками від Chanel і зібрала волосся у пучок.

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Ольга Фреймут у сукні від Victoria Beckham

Додамо, за словами стилістів, жовтий став одним з наймодніших кольорів сезону – безліч зірок обрали на вихід одяг такого відтінку.

Нагадаємо, уже з 28 серпня Фреймут запускає своє нове шоу "Оля", яке є адаптацією популярного в Америці "Шоу Елен Дедженерес" (The Ellen DeGeneres Show).