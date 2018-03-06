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Ольга Фреймут продемонструвала сімейну ідилію: зворушливі фото

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Ольга Фреймут показала свою сім'ю
Ольга Фреймут показала свою сім'ю / radiotrek.rv.ua

Знана українська телеведуча Ольга Фреймут показала миле сімейне фото з чоловіком та дітьми.

Зірка опублікувала світлину на сторінці в Instagram.

На фото Ольга Фреймут лежить на ліжку поруч з новонародженою донькою Єлизаветою. Поряд з ведучою вмостилась її старша донька від першого шлюбу Злата та чоловік Володимир Локотко з сином Валерієм. Зіркова сім'я позує у білих футболках на фоні стильних дерев'яних стін, які гармонійно поєднані зі світлими меблями.

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Відомо, що знімок зробила фотограф Соня Плакидюк. На світлині сім'я демонструє ідилію, гортаючи дитячу книгу "Кажан Жан", автором якої є Ольга Фреймут. Таким чином знаменитість прорекламувала свою роботу, створену спільно з видавництвом Snowdrop.

Мене часто запитують, як виховувати дітей, а я відповідаю, що їх потрібно просто любити. "Кажан Жан" – моя перша "методичка" з виховання дітей і дорослих. Коли кажуть "не можна", це часто означає "варто". Дитячі комплекси руйнують дорослих, їхні кар’єри та можливості,
– розповіла Ольга Фреймут в інтерв'ю журналу Viva.


Сім'я Ольги Фреймут (фото: Viva)


Ольга Фреймут прорекламувала свою книгу

Теги: Новини України LifeStyle Ольга Фреймут Діти Література
Джерело: 24 Канал
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