Ольга Фреймут стала зіркою нового українського фільму

Каст фільму "11 дітей з Моршина" неочікувано збагатився на ще одну зірку. Ольга Фреймут стала новою героїнею фільму завдяки помилці начальника потяга "Львів-Моршин".

Ольгу Фреймут зняли... але не з поїзда, а у кіно.

Я собі їхала в Моршин водички попити, а тут, ні з того ні з сього, начальник вирішив зсадити мене з потяга. І за що б ви думали? Він вирішив, що у мене квитка немає,

– розповіла Ольга Фреймут.

Продюсер фільму Сергій Лавренюк пояснив, що такий сюжет годі придумати – знімали сцену з фільму і тут актор настільки вжився в роль, що вирішив зсадити Олю з потяга. Оля не розгубилася і сказала, що вона тут взагалі з перевіркою.

"Мені та режисеру це так сподобалося, що ми прийняли рішення залишити цю сцену в фільмі", – поділився продюсер.

Нагадаємо: реліз фільму було перенесено з 27 грудня 2018 року на 3 січня 2019 року.

Коротко про фільм "11 дітей з Моршина":

Всім відомо, що Моршин був заснований на місці падіння метеорита, який багатий на рідкісний метал – осмій. В бажанні заробити легкі гроші, директор ТРЦ Сніжана вирішує обдурити всіх і заволодіти коштовним об’єктом. Все б нічого, якби на її шляху не з’явилися 11 дітей з Моршина. Згуртувавшись в єдине ціле заради єдиної мети, вони розпочинають боротьбу з несправедливістю. Чим закінчаться пригоди і чи вдасться Сніжані реалізувати задумане, дивіться у кіно.