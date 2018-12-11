Ольга Харлан отримала престижну нагороду в Парижі: фото
Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала нагороду за перемогу на Кубку світу в сезоні 2017/2018.
У загальному заліку шаблісток Харлан набрала 190 очок і випередила Софію Велику (175) з Росії та угорку Анну Мартон (159). Нагороду нашій спортcменці вручили у Парижі на Конгресі Міжнародної федерації фехтування.
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Ольга Харлан перемогла у загальному заліку Кубка світу в сезоні 2017/2018
28-річна українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан вже втретє в кар'єрі стає володаркою Кубка світу за підсумками сезону. Раніше вона завершувала рік на першій сходинці світового рейтингу в 2013 та 2014 роках.
Варто зазначити, що більше перемог в Кубку світу тільки у американок Маріель Загуніс і Сади Джейкобсон. Вони вигравали трофей по чотири рази.
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