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      Ольга Харлан отримала престижну нагороду в Парижі: фото

      51 Читать новость на русском
      Ольгу Харлан нагородили в Парижі
      Ольгу Харлан нагородили в Парижі

      Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала нагороду за перемогу на Кубку світу в сезоні 2017/2018.

      У загальному заліку шаблісток Харлан набрала 190 очок і випередила Софію Велику (175) з Росії та угорку Анну Мартон (159). Нагороду нашій спортcменці вручили у Парижі на Конгресі Міжнародної федерації фехтування.

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      Ольга Харлан перемогла у загальному заліку Кубка світу в сезоні 2017/2018

      28-річна українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан вже втретє в кар'єрі стає володаркою Кубка світу за підсумками сезону. Раніше вона завершувала рік на першій сходинці світового рейтингу в 2013 та 2014 роках.

      Варто зазначити, що більше перемог в Кубку світу тільки у американок Маріель Загуніс і Сади Джейкобсон. Вони вигравали трофей по чотири рази.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Фехтування
      Джерело: 24 Канал
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