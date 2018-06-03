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Ольга Харлан виборола срібну медаль на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях

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Ольга Харлан
Ольга Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поступилася у фіналі Кубка світу з фехтування на шаблях у Тунісі і виборола срібну медаль.

У фіналі володарка Кубка світу 2017 року Харлан поступилася Брюне Манон із Франції 15:14.

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"Не пам’ятаю, щоб коли-то у мене були такі напружені бої з 1/16 і до самого фіналу. Непросто і незвично було напередодні півфіналіу мати семигодинну перерву і ще фехтувати півфінал і фінал на вулиці, де навіть в 22:00 по місцевому часу температура повітря була під +30 і сильна вологість. І все це в фехтувальному костюмі і масці", – прокоментувала срібло Харлан.

Варто додати, що на Гран-прі з фехтування на шаблях в Сеулі Харлан виграла золоту нагороду.

Теги: Новини спорту Фехтування
Джерело: 24 Канал
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