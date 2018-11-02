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      Ольга Куриленко показала природну красу без макіяжу: фото

      1048 Читать новость на русском
      Ольга Куриленко
      Ольга Куриленко / Фото з Іnstagram

      Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко виклала селфі, на якому зображена без гриму та макіяжу.

      38-річна Ольга опублікувала фото Instagram і показала свою природну красу. Також зірка додала, що хоче відпочити, хоч наприкінці літа приїжджала до рідного Бердянська.

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      За її словами, вона місяць тому була у велнес-клініці (СПА-готель, який допомагає поліпшити стан здоров'я і самопочуття), але їй уже бракує відчуття абсолютного відпочинку.

      Додамо, що у жовтня відбулася прем’єра фільму "Людина, яка убила Дон Кіхота", де Ольга зіграла одну з головних ролей.

      Хто така Ольга Куриленко?38-річна кіноактриса родом з Бердянська. Ще у підлітковому віці відправилася у Париж працювати моделлю. Згодом вона почала займатись акторською справою. Куриленко прославилась роллю в одній з частин "бондіани" – "Квант милосердя", зігравши дівчину агента 007. Актриса двічі була одружена та отримала французьке громадянство. У 2015 році Ольга народила первістка – сина Александра Макса Гораціо. Батьком хлопчика є актор та журналіст Макс Бенітц, відомий за фільмом "Господар морів: На краю Землі".

      Теги: Новини України LifeStyle Кіно
      Джерело: 24 Канал
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