Ольга Куриленко повернулась у рідний Бердянськ: фото
Відома актриса українського походження Ольга Куриленко провела останні літні дні у рідному Бердянську.
38-річна Ольга, яка прославилася після ролі у фільму про Джеймса Бонда, виклала фото і відео з рідного міста та показала школу, де навчалася.
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"Останні дні літа… На пляжі Азовського моря, де я провела багато років свого дитинства", – написала знаменита актриса.
Як відомо, Куриленко народилася у Бердянську, а у підлітковому віці потрапила до Парижа, де почала працювати моделлю, а згодом почала вивчати акторське мистецтво.
У 2015 році Ольга народила первістка – сина Александра Макса Гораціо. Батьком хлопчика є актор та журналіст Макс Бенітц, відомий за фільмом "Господар морів: На краю Землі".