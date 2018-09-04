Ольга Куриленко повернулась у рідний Бердянськ: фото

Відома актриса українського походження Ольга Куриленко провела останні літні дні у рідному Бердянську.

38-річна Ольга, яка прославилася після ролі у фільму про Джеймса Бонда, виклала фото і відео з рідного міста та показала школу, де навчалася.

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"Останні дні літа… На пляжі Азовського моря, де я провела багато років свого дитинства", – написала знаменита актриса.

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 2 Вер 2018 р. о 9:25 PDT

Як відомо, Куриленко народилася у Бердянську, а у підлітковому віці потрапила до Парижа, де почала працювати моделлю, а згодом почала вивчати акторське мистецтво.

У 2015 році Ольга народила первістка – сина Александра Макса Гораціо. Батьком хлопчика є актор та журналіст Макс Бенітц, відомий за фільмом "Господар морів: На краю Землі".