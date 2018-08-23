Ольга Сумська показала селфі без макіяжу: фото
Українська актриса Ольга Сумська показала свою природну красу на фото без макіяжу.
Сумська, яка 22 серпня відсвяткувала 52-ий день народження, днями поділилася новим знімком без мейк-апу. На фото Ольга закутала у постіль насолоджується ранком.
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Знімок артистки викликав небувалий захват у шанувальників. Фанати Сумської написали безліч коментарів, у яких захоплюються її молодим виглядом і природною красою.
Джерело: 24 Канал
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