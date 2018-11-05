Ольга Сумська показала, як насолоджується осінню: фото

Українська актриса Ольга Сумська вирішила влаштувати фотосесію на тлі осінніх пейзажів.

52-річна Сумська виклала знімки у Іnstagram. На кадрах актриса позує у жовтих листях, радіючи осінній порі. Ольга також додала, що не обробляла знімки фотофільтрами.

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"Осінні кольори… Суцільна насолода", – написала Сумська.

Нагадаємо, що в серпні 2018 року Сумській виповнилося 52 роки і як вважають більшість її прихильників, виглядає актриса відмінно.