Ольга Сумська показала, як насолоджується осінню: фото
Українська актриса Ольга Сумська вирішила влаштувати фотосесію на тлі осінніх пейзажів.
52-річна Сумська виклала знімки у Іnstagram. На кадрах актриса позує у жовтих листях, радіючи осінній порі. Ольга також додала, що не обробляла знімки фотофільтрами.
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"Осінні кольори… Суцільна насолода", – написала Сумська.
Нагадаємо, що в серпні 2018 року Сумській виповнилося 52 роки і як вважають більшість її прихильників, виглядає актриса відмінно.
Джерело: 24 Канал
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